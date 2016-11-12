مدير أمن السويس لـ"اليوم السابع": أسقطنا كبار تجار المخدرات بالمحافظة

السويس- سيد نون

قال اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس لـ "اليوم السابع"، أنه لا توجد جريمة قتل حدثت فى محافظة السويس لم يتم القبض على منفذ الجريمة، بالرغم من حدوث جرائم معقدة ولكن رجال المباحث الجنائية نجحوا فى كشفها والقبض على من قام بارتكابها، ومن بين قتل شخص لأمة وقتل شخص لشقيقة وغيرها من الجرائم الخاصة بقتل النفس بالمحافظة.

وأشار مصثطفى شحاتة، أن جميع منافذ بيع السلع "أمان" التابعة لوزارة الداخلية متوفر بها السلع مخفضة الثمن من بينها السكر الذى يتم بيعة بـ 6 جنية فقط للكيلو ويتم يوميا ضخ طن سكر بالمنافذ من أجل توفير السكر للمواطنين، كما تتوافر جميع السلع الأساسية الغذائية الأخرى، وأقوم باستمرار بتفقدها وأستمع لأراء المواطنين من أجل تلبية أى احتياجات لهم.

وأكد مصطفى شحاتة، أنه تم خلال الـ 30 يوم الماضية القبض على 90 من تجار المخدرات من بينهم تجار مخدرات غاية فى الخطورة، وتم ضبط 800 كيلو من مخدر البانجو واربعة كيلو 600 جرام حشيش و33555 قرص مخدر ومنشطات جنسية و90 جرام هيوين، وجميع القضايا تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة المخدرات بمختلف أنوعها.

وأضاف مصطفى شحاتة، أنة تم خلال نفس الفترة الزمنية الـ 30 يوم تم ضبط كميات من الأسلحة النارية منها ثلاث أسلحة الية بذخيرتها و8 بندقية خرطوش و30 فرد محلى الصنع خرطوش و66 براشوط، بجانب ضبط 211 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأنواع التى يستخدمها الخارجين عن القانون من أجل نشر الفزع بين المواطنين بالمناطق السكنية.

وأشار شحاتة، أنه تم توجية عدد من الضربات إلى المتاجرين بقوت المواطنين من خلال القضايا التمونية وتم تحرير 188 قضية تموين من بينها ضبط مخازن للأرز والسكر يستخدمها التجار المخالفين فى تخزين البضائع مجهولة المصدر ومن بينها الغير صالح للأستخدام الأدمى، بجانب ضبط مصانع لتصنيع العصائر مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات الصحية وتم القبض على تجار السوق السوداء، مشددا أن الحملات التمونية المكثفة ستستمر ولن تتوقف.

كما أكد شحاتة، أنه تم خلال نفس الفترة الـ 30 يوم ضبط 34 قضية اداب من بينها قضايا التعرض لطالبات المدارس وضبط هاربين من أحكام من بينهم 4332 هارب من أحكام بالحبس و88 حكم جنائى و1879 غرامة و356 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 16 قضية أموال عامة وأربع قضايا مصنفات، مؤكدا أنه تم القبض على العيد من المسجلين خطر شديدى الخطور وضبط تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة شنط السيدات وسرقة السيارات وسرقة المواطنين.

وأشار مصطفى شحاتة، أننا نواصل بشكل مستمر تكثيف التواجد الأمنى فى محيط مدارس السويس من اجل حماية وتامين الطلاب من خلال دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، كما أقوم بأستمرار بتفقد قوات الشرطة المكلفة بتامين المدارس والطلاب فى جميع أنحاء المحافظة، ويتم القبض على أى شخص يحاول التعرض للأفتيات عن طريق شرطة الأداب المتواجدة.

وتابع شحاتة، أن الدوريات الأمنية التى تسير ليل ونهار فى شوارع السويس لها دور كبير فى الحفاظ على الأمن، وقام رجال الشرطة بهذة الدوريات بالقبض على العديد من العناصر الأجرامية ومنعت الكثير من الجرائم من خلال تواجدها مستمر، ويشترك فى الدوريات الأمنية ضباط من المباحث الجنائية وفرق الأمن المدربين على العمل والتواجد فى الشارع، ودرهم الهام بالتواجد فى الشارع سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وأكد شحاتة، أن حوادث الطرق بالطرق التى تربط محافظة السويس مع المحافظات الأخرى انخفضت بشكل كبير، وخاصة طريق السويس – العين السخنة والذى يشهد حاليا تراجع فى اعداد الحوادث بعد أن تم على نفقة مديرية أمن السويس إغلاق الفتحات بالطرق التى كان يستخدمها بعض السائقين للسير عكس الاتجاه وتتسبب فى حوادث طرق باستمرار.

وكشف مدير أمن السويس، أن وزارة الداخلية دعمت مديرية أمن السويس بـ 30 من ضباط الشرطة الجدد والذى يتم اعدا\هم حاليا للدفع بمهم للعمل بإدارة مديرية أمن السويس المختلفة والتى تحتاجهم المحافظة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح مدير أمن السويس، أن العناصر الإرهابية والجماعات المتطرفة لا يسمح لها بالتواجد فى السويس وأنه تم توجه ضربات أمنية لهذه الجماعات جعلها لا تستطيع التواجد فى المحافظة بأكملها، ونحن حريصون على سلامة أبناء المحافظة باستمرار وعدم السماح بحدوث أى أزمات أمنية من أى نوع.