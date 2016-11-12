وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب اليوم

يحضر اليوم السبت المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة التدريب الأخير للمنتخب القومي قبل لقائه المرتقب فى السادسة مساء الأحد مع نظيره الغاني في لقاء الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة الى كاس العالم روسيا 2018 والتي تضم بجانب مصر غانا الكونغو واوغندا.

الجدير بالذكر أن مصر تتصدر المجموعة بثلاث نقاط بعد الفوز على الكونغو يليها منتخب غانا بنقطة واحدة ثم المنتخب الأوغندي ويقبع في المركز الأخير منتخب الكونغو.