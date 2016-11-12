أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب اليوم

Google+ Print
وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب اليوم وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب اليوم

السبت، 12 نوفمبر 2016 06:30 ص

>كتب رامى ناجى

 يحضر اليوم السبت المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة التدريب الأخير للمنتخب القومي قبل لقائه المرتقب فى السادسة مساء الأحد مع نظيره الغاني في لقاء الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة الى كاس العالم روسيا 2018 والتي تضم بجانب غانا الكونغو واوغندا.

 

الجدير بالذكر أن مصر تتصدر المجموعة بثلاث نقاط بعد الفوز على الكونغو يليها منتخب غانا بنقطة واحدة ثم الأوغندي ويقبع في المركز الأخير منتخب الكونغو.

 

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر