أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الاتحاد السكندرى يطلب ضم إسلام جمال.. والإسماعيلى يدرس عودته

Google+ Print
الاتحاد السكندرى يطلب ضم إسلام جمال.. والإسماعيلى يدرس عودته الاتحاد السكندرى يطلب ضم إسلام جمال.. والإسماعيلى يدرس عودته

>كتب أحمد توفيق

تلقى إسلام جمال مدافع الزمالك عرضا رسميا من نادي الاتحاد السكندرى للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الشتوى القادم بعد الأزمات التى اندلعت بينه وبين مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور وكان آخرها قيام رئيس القلعة البيضاء بطرده من اجتماعه مع اللاعبين قبل الدخول فى معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر .

كما أبدى نادي الإسماعيلى رغبته فى التعاقد مع إسلام جمال بعد الفترة التى قضاها اللاعب ضمن صفوفه الموسم الماضى على سبيل الإعارة وأثبت خلالها جدارته وظهر بمستوى جيد ليعود لحسابات الدراويش بعد اقتراب رحيله عن الزمالك .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365