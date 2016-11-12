الاتحاد السكندرى يطلب ضم إسلام جمال.. والإسماعيلى يدرس عودته

كتب أحمد توفيق

تلقى إسلام جمال مدافع الزمالك عرضا رسميا من نادي الاتحاد السكندرى للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الشتوى القادم بعد الأزمات التى اندلعت بينه وبين مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور وكان آخرها قيام رئيس القلعة البيضاء بطرده من اجتماعه مع اللاعبين قبل الدخول فى معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر .

كما أبدى نادي الإسماعيلى رغبته فى التعاقد مع إسلام جمال بعد الفترة التى قضاها اللاعب ضمن صفوفه الموسم الماضى على سبيل الإعارة وأثبت خلالها جدارته وظهر بمستوى جيد ليعود لحسابات الدراويش بعد اقتراب رحيله عن الزمالك .