"التعليم العالى" تجهز للانتخابات الطلابية بـ"تظبيط اللوائح"

كتب وائل ربيعى

بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الإعداد للانتخابات الطلابية التى من المقرر أن تنطلق آخر شهر نوفمبر الجارى، وذلك بإعداد اللوائح والقواعد المنظمة لعمل هذه الانتخابات.

من جانبه، أكد الدكتور صبحى حسنين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بالوزارة، أن الوزارة تعمل الآن على "تظبيط اللوائح" وتجهيز الأوراق الخاصة بأعمال الاقتراع، مؤكدًا أنه لم يصدر قرار بتشكيل اللجنة الجديدة للإشراف على الانتخابات حتى الآن.

وأشار حسنين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجه إلى عقد اجتماعات مستمرة خلال الأيام المقبلة بمشاركة عناصر طلابية، وذلك للاتفاق على اللوائح المنظمة لعمل الانتخابات والقواعد المنظمة لها، تمهيدًا لعرض هذه الرؤية على المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل.

وأكد حسنين، أن وزير التعليم العالى وجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتخابات الطلابية بالجامعات، وذلك لتبدأ فى موعدها الذى تنص عليه اللوائح الطلابية بآخر أسبوع من شهر نوفمبر الجارى.