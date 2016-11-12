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اليوم.. محاكمة معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية بتهمة ترويج الشائعات

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اليوم.. محاكمة معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية بتهمة ترويج الشائعات اليوم.. محاكمة معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية بتهمة ترويج الشائعات

> كتب سليم على

تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء الدين صبحى، اليوم السبت، محاكمة الإعلامى معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه "مع معتز" المذاع من خارج

 
> وكشفت تحقيقات نيابة الدقى فى القضية رقم 9609 لسنة 2016، عن أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام المتهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصرى.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم من خلال برنامجه المذاع على قناة الشرق حرّض على التظاهر يوم ٢٥ يناير، إضافة إلى سخريته من خطابات رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة ضد النظام الحالى. 


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