"تعليم البرلمان" تستدعى الهلالى الشربينى لبحث أسباب عجز الكتب بمدارس اللغات

كتب أحمد عرفة

قالت النائبة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، ومندوبى الوزارة، لمناقشة أسباب وجود عجز فى الكتب الدراسية لمدارس اللغات، خلال العام الدراسى الجارى بعد مرور ما يتجاوز شهر كامل على بدء العام الدراسى.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن كمية العجز فى الكتب الدراسية قليلة، ولا تحتاج كل هذا الوقت كى يتم تعويض هذا العجز فى مدارس اللغات، وبالتالى لا يوجد أى تبرير لتأخر سد هذا العجز حتى الآن.

وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستسأل وزارة التربية والتعليم عن أسباب العجز، وكذلك أسباب عدم سد هذا العجز حتى الآن، والميزانية المتطلبة لسد هذا العجز فى الوقت الحالى، خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الميدتيرم.

كانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، كشفت عن أنه طبقًا لآخر إحصائيات وردت إلى الإدارة المركزية لشئون الكتب من المديريات التعليمية، أن العجز فى كتب اللغات وصل إلى ما يقرب من 200 ألف نسخة.