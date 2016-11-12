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اليوم.. الإسماعيلى يلتقى منتخب السويس وديا

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اليوم.. الإسماعيلى يلتقى منتخب السويس وديا اليوم.. الإسماعيلى يلتقى منتخب السويس وديا

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يخوض فريق الإسماعيلى ثاني تجاربه الودية اليوم السبت أمام منتخب السويس ضمن برنامج الإعداد خلال فترة توقف الدورى لظروف مشاركة الوطني في مباراته أمام غانا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، خاصة بعدما واجه المنتخب العسكري أول أمس في أولى تجاربه الودية.

ويهدف الجهاز الفني للإسماعيلي إلى تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والحفاظ على حساسية اللاعبين الأساسيين بالإضافة إلى تجهيزهم من أجل المشاركة في المباريات القادمة والتي يسعي خلالها الدراويش لتحسين مسارهم والمنافسة على تحقيق الانتصارات في جميع المباريات من أجل المنافسة على المراكز الأولى ومصالحة الجماهير الصفراء الغاضبة من سوء النتائج في الفترة الماضية.

 


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