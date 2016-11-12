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كابول: مقتل ستة وإصابة 120 بتفجير سيارة مفخخة قرب القنصلية الألمانية

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كابول: مقتل ستة وإصابة 120 بتفجير سيارة مفخخة قرب القنصلية الألمانية كابول: مقتل ستة وإصابة 120 بتفجير سيارة مفخخة قرب القنصلية الألمانية

ذكر مسؤولون أن ستة أفغان قتلوا وأصيب أكثر من 120 آخرين مساء الخميس عندما قاد انتحاري شاحنة محملة بالمتفجرات نحو القنصلية الألمانية في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان. وقال نور محمد فايز مدير أكبر مستشفى في المدينة إنه تم نقل خمس جثث إلى المستشفى حتى صباح امس. وقالت الشرطة إن مهاجما قتل في الانفجار الذي وقع أمام القنصلية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن جميع العاملين بالقنصلية البالغ عددهم 24 «بأمان ولم يتعرضوا لإصابات».

وكان مسؤولون أفغان ذكروا أن الانتحاري كان المهاجم الوحيد.

وأعلن مسلحو طالبان مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنهم شنوا هجوما انتقاما للمدنيين الذين قتلوا في غارات جوية شمالي قندوز.

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