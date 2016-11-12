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الإصابة بالسكر وأمراض القلب أهم أضرار الوجبات السريعة

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الإصابة بالسكر وأمراض القلب أهم أضرار الوجبات السريعة الإصابة بالسكر وأمراض القلب أهم أضرار الوجبات السريعة

>نهى طارق

ليست كل الأطعمة جيدة، فعلى سبيل المثال الوجبات السريعة غالبا ما يكون بها نسبة سعرات حرارية مرتفعة، والتى تسبب العديد من المشكلات الصحية التى رصد بعضها موقع Health.

 

1- يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب

السيئة (الدهون غير المشبعة والمشبعة) الموجودة فى الوجبات السريعة ترفع من نسبة الكولسترول الضار فى الدم، مما يؤدى إلى تراكم الترسبات فى الشرايين، وبالتالى يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

2- الإضرار بوظائف الدماغ

أظهرت الأبحاث على الحيوانات أن الوجبات السريعة تؤدى إلى انخفاض فى قدرة الذاكرة وتعلم مهارات جديدة، فالدهون غير المشبعة يمكن أن تحل محل الدهون الجيدة فى الدماغ وتتداخل فى آلية الإشارات، كما أن استهلاك كمية كبيرة من الدهون والوجبات السريعة السكرية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

 

3- الإصابة بمرض السكر

 تناول الوجبات السريعة يحدث ارتفاعا مفاجئا فى نسبة السكر فى الدم، ويمثل صدمة فى التمثيل الغذائى ويؤثر سلبا على قدرة الجسم على استخدام الإنسولين، مما قد يؤدى إلى الإصابة بمرض السكر من النوع 2.

 

4- حدوث مشكلات فى الكلى

تحتوى الوجبات السريعة على نسبة كبيرة من الأملاح التى تتسبب فى حدوث خلل فى توازن الصوديوم والبوتاسيوم الذى يمكن أن يسبب العديد من مشكلات الكلى.


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مصر 365

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