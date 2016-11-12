اليوم.. تسكين البنين بالمدن الجامعية للأزهر.. وتحليل المخدرات شرط السكن

تفتح المدينة الجامعية بنين جامعة الأزهر، اليوم السبت، أبوابها لبدء تسكين الطلاب ولمدة أسبوع.

وأعلنت إدارة المدينة الأوراق المطلوبة للسكن فيها، وهى: ٦ صور شخصية، ٦ نسخ من صورة البطاقة، فيش حديث، الشهادة الطبية "تحليل مخدرات"، دوسيه ورقى.

وحددت الكليات التى ستسكن بمبانى المدينة، وتم تخصيص مبنى أحمد عمر هاشم للفرقتين الخامسة والسادسة لكلية الطب، ومبنى عبد الفتاح الشيخ من الفرقة الأولى للفرقة الرابعة طب، بالإضافة إلى طب الأسنان، كما تم تخصيص مبنى الطيب لكليات الزراعة وهندسة زراعية وشريعة.

كما انتهت إدارة المدن من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب.