عاجل : وفاة الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود ...

سمر العشري

أصدر الديوان الملكي السعودي منذ قليل ، بيان له " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود .. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، واسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون " ، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية ، وفاة الأمير بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران السعودي السابق عن عمر يناهز 84 عام .

الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود

وقالت وكالات الأنباء السعودية ، نقلا عن الديوان الملكي ، انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت صاحب السمو الملكي الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود ، يذكر أن نائب وزير الدفاع والطيران السعودي الأسبق ، هو الابن الحادي والعشرون من أنباء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت الملك عبد العزيز ، وسمى تركى الثاني لأنة ولد بعد وفاته أخيه الأكبر تركى الذي توفى عام 1918 ، وتولى منصب نائب وزير الداخلية والطيران في عهد الملك فيصل حتى بداية عهد الملك فهد وذلك بعام 1983 .

إسهامات الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود

وتعد إسهامات الأمير تركى بن عبد العزيز كثيرة ، ابززها تبرع لبناء مسجد الجامع لمدينة ادنبره عاصمة مقاطعة اسكتلنده في بريطانيا وذلك بمبلغ 300 ألف جنية استرليني ، وهذا الجامع انشأ على نفقة الملك الذي تبرع بمبلغ مليون جنية استرليني ، أسرة نجوم مصرية تتقدم بخالص العزاء للدولة السعودية وأسرة المغفور له .

شبكةعيونالإخبارية

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