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عاجل : وفاة الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود ...

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عاجل : وفاة الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود ... عاجل : وفاة الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود ...

أصدر الديوان الملكي السعودي منذ قليل ، بيان له  " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود .. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، واسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون "  ،  وأعلنت وكالة الأنباء ، وفاة الأمير بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران السعودي السابق  عن عمر يناهز 84 عام  .

الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود

وقالت وكالات الأنباء السعودية ، نقلا عن الديوان الملكي ، انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت صاحب السمو الملكي الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود  ، يذكر أن نائب وزير الدفاع والطيران السعودي الأسبق ، هو الابن الحادي والعشرون من أنباء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت الملك عبد العزيز  ، وسمى تركى الثاني لأنة ولد بعد وفاته أخيه الأكبر تركى الذي توفى عام 1918 ، وتولى منصب نائب وزير الداخلية والطيران في عهد الملك فيصل حتى بداية عهد الملك فهد وذلك بعام 1983 .

إسهامات الأمير تركى بن عبد العزيز آل سعود

وتعد إسهامات الأمير تركى بن عبد العزيز كثيرة ، ابززها تبرع لبناء مسجد الجامع لمدينة ادنبره عاصمة مقاطعة اسكتلنده في بريطانيا وذلك بمبلغ 300 ألف جنية استرليني ، وهذا الجامع انشأ على نفقة الملك الذي تبرع بمبلغ مليون جنية استرليني  ، أسرة نجوم مصرية تتقدم بخالص العزاء للدولة السعودية  وأسرة المغفور له  .

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