"تضامن شمال سيناء": اعتماد 6 مليون جنيه للمعاشات بالشيخ زويد ورفح

شمال سيناء ـ محمد حسين

اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعى، 6 ملايين جنيه لصالح أصحاب المعاشات التأمينية والضمانية الأقل من 600 جنيه من اهالى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء .

وقال المحاسب منير أبوالخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه وصل لشمال سيناء مبلغ 6 مليون جنيه من وزارة التضامن، وهو ماتم طلبه لمساعدة أصحاب المعاشات التأمينية والضمانية من سكان مركزى الشيخ زويد ورفح لزيادة المخصصات المالية لأرباب المعاشات التأمينية والضمانية حتى 600 جنيه.

أضاف أن المبلغ مخصص للصرف لمدة شهرين، وسيتم طلب مخصصات إضافية لمن سيتم تسجيلهم فى برنامج تكافل وكرامة من المضارين ، وأوضح أن الصرف سيتم إبتداء من هذا الشهر.