نائب رئيس ميناء الإسكندرية يهدى درعاً لرئيس جمهورية توجو

الإسكندرية – أسماء على بدر

أهدى المهندس استشارى محمد الدقاق نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية درع ميناء الإسكندرية لرئيس جمهورية توجو، وذلك فى ختام الزيارة التى ترأس فيها وفداً مصريا متخصصاً فى الموانئ والنقل البحرى لزيارة ميناء لومى بدولة توجو، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل البحرى.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية إن نائب رئيس هيئة الميناء مهندس محمد الدقاق ترأس وفداً مصريا متخصصاً فى الموانئ والنقل البحرى لزيارة ميناء لومى بدولة توجو لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل البحرى.

وأضاف الغندور، فى تصريحات صحفية، أن الوفد التقى وزير النقل التوجولى، ومحافظ العاصمة، ومدير ميناء لومى فى حضور السفير المصرى فى توجو.

وقال المهندس محمد الدقاق إن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون المصرى التوجولى خاصةً نقل الخبرات المصرية فى مجال النقل البحرى لتطوير ميناء لومى البحرى وخاصة أن هذا الميناء حديث تم إنشاؤه عام 2014.

كما تهدف الزيارة إلى مساهمة الجانب المصرى فى تطوير قطاع النقل البحرى التوجولى لزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية هذا ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان الزيارات فى الفترة القادمة لتعزيز التعاون المشترك.