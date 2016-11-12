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"خبير الماني" في شئون الشرق الاوسط "المصريين" سيصبحوا "لاجئين" مثل سوريا قريبا ...

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"خبير الماني" في شئون الشرق الاوسط "المصريين" سيصبحوا "لاجئين" مثل سوريا قريبا ... "خبير الماني" في شئون الشرق الاوسط "المصريين" سيصبحوا "لاجئين" مثل سوريا قريبا ...

صرح الخبير الألماني مايكل لودرس مستشار شؤون الشرق الاوسط أن التنظيم الارهابي داعش لن يستمر كثيرا وسوف يتوقف في أقرب وقت وقال أن نظام بشار الاسد في سوريا سيظل قائما وسينتصر علي الجماعات الاخري .

وأشار الي جمهورية العربية أن الاوضاع فيها متوترة وسوف تزيد في الفترة القادمة ، مما يجعل نزوح أعداد كبيرة من المصريين للجوء في دول أخري مثلما يفعل السوريين .

وذلك من خلال حوارة مع موقع آر بى أونلاين الألماني وأوضح مايكل لودرس أنة لايوجد في مصر احزاب معارضة وهم مجرد واجهة تخدم النظام فقط ولن ينهض المجتمع المصري.

لأن التعليم في جميع المراحل والجامعات ليس مبني علي مبدأ التفكير المستقل وأشار أن النظام المصري الحالي أكثر قمعا من الانظمة السابقة وبرعاية من الغرب كما وصف لودرس السياسة الامريكية بالتضليل والخداع وأتهم الولايات المتحدة أنها السبب في تنامي وازدياد قوة تنظيم داعش في العراق وسوريا .

كما طلب الخبير من أمريكا تحمل المسؤولية اتجاة أزمة تدفق اللاجئين مشيرا الي خطورة تفاقم الاوضاع في أوروبا وأن اندماج اللاجئين في هذة الدول سيحاول اللاجئين السوريين لدمج ثقافتهم في المجتمعات الاخري الامر الذي يؤدي الي عداء ثقافي .

وأشار الي اندماج اللاجئين في المجتمع الالماني مهمة شاقة يمكن أن تنجح لكنها ايضا تحمل مخاطر .

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رئيس قسم الأخبار

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