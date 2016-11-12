أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ختام مؤتمر «المستجدات في طب الأطفال» بالمدينة

Google+ Print

اختُتمت فعاليات مؤتمر المستجداتِ في طبِّ الأطفال، الذي نظمته الجمعية لطب الأطفال؛ تحت عنوان (المستجدات في طبِّ الأطفال) بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني في المدينة المنورة؛ والذي استمر لمدّة يومين.

وكان المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر بن عبدالمحسن القناوي قد دشن فعاليات المؤتمر بحضور عدد كبير من القيادات والمسؤولين في القطاعات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والجمعية السعودية لطب الأطفال.

هذا وقد ناقش المؤتمر في يوميه الأول والثاني عدداً من المحاور والتي كان أهمَّها أزمة الربو التي تصيب الأطفال قبل سن المدرسة؛ وكيفية التعامل معها وعلاجها، كما تمَّت مناقشة التغذية بالحليب عن طريق الحبل السري للجنين؛ ونمو الهرمونات لدى الأطفال كيف ومتى، وكذلك اهتمَّ الحضور بمناقشة الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد وكيفية الوقاية منها؛ ومرض التوحد لدى الطفل، كما تمَّت مناقشة الخدمات الطبية المقدَّمة في منطقة المدينة المنورة، المخصصة لأمراض القلب والأوعية الدموية للأطفال.

وفي الختام اتفق الحضور على مجموعة من النصائح الطبية التوعويَّة والإرشادات الصحية الشاملة حول كيفية التعامل السليم مع مرضى الأطفال وخصوصاً المصابين منهم بالأمراض الفائقة الخطورة والدقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية