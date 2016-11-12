ختام مؤتمر «المستجدات في طب الأطفال» بالمدينة

اختُتمت فعاليات مؤتمر المستجداتِ في طبِّ الأطفال، الذي نظمته الجمعية السعودية لطب الأطفال؛ تحت عنوان (المستجدات في طبِّ الأطفال) بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني في المدينة المنورة؛ والذي استمر لمدّة يومين.

وكان المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر بن عبدالمحسن القناوي قد دشن فعاليات المؤتمر بحضور عدد كبير من القيادات والمسؤولين في القطاعات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والجمعية السعودية لطب الأطفال.

هذا وقد ناقش المؤتمر في يوميه الأول والثاني عدداً من المحاور والتي كان أهمَّها أزمة الربو التي تصيب الأطفال قبل سن المدرسة؛ وكيفية التعامل معها وعلاجها، كما تمَّت مناقشة التغذية بالحليب عن طريق الحبل السري للجنين؛ ونمو الهرمونات لدى الأطفال كيف ومتى، وكذلك اهتمَّ الحضور بمناقشة الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد وكيفية الوقاية منها؛ ومرض التوحد لدى الطفل، كما تمَّت مناقشة الخدمات الطبية المقدَّمة في منطقة المدينة المنورة، المخصصة لأمراض القلب والأوعية الدموية للأطفال.

وفي الختام اتفق الحضور على مجموعة من النصائح الطبية التوعويَّة والإرشادات الصحية الشاملة حول كيفية التعامل السليم مع مرضى الأطفال وخصوصاً المصابين منهم بالأمراض الفائقة الخطورة والدقيقة.