ثقافات عالمية مختلفة يقدمها شباب وشابات الوطن في شارع محمد بن عبدالعزيز

أكد م. إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق والمشرف على مهرجان الشارع الثقافي الذي يقام في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية سابقا" أن المهرجان يضم 36 فعالية تقدم جميعها بلغات وثقافات عالمية مختلفة، ويقدمها شباب وشابات سعوديين من مختلف مناطق المملكة.

وأعرب م. الهويمل عن سعادته البالغة لمشاركة كوكبة من الفنانين السعوديين والسعوديات في مختلف التشكيليين ومقدمي الفنون المختلفة بل ومن مختلف مناطق المملكة، والتي منها فعالية الرسم والفنون التشكيلية بشتى أنواعها، فعاليات فنون الشوارع وتعد من الفنون المرحة التي تضفي المزيد من التشويق على منطقة المهرجان، كما أن هناك فعاليات التعريف بعلماء المسلمين، وربط هؤلاء العلماء بما قدموه من إنتاج علمي وصناعي واجتماعي وغيره.

وأضاف المشرف على مهرجان الشارع الثقافي أن من ضمن أركان المهرجان عدد من الفعاليات التوعية الصحية، حيث يقدم فيها تعزيز الصحة النفسية، والطب الوقائي وصحة الأسنان، ومعالجة البدانة، ولدينا فعاليات رفع مستوى الوعي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة شباب وشابات متطوعين لهذا الغرض، للتعريف بكيفية استخدام وسائل الإعلام الجديد، كما أن لثقافة القراءة والرسم للأطفال أركانا خاصة فيهم سعيا من المهرجان في تعزيز ثقافة القراءة وحب الاطلاع والمعرفة في نفوس الأطفال.

وأردف المهندس الهويمل أن المهرجان يعد مهرجانا جماهيريا نظرا لكونه يقام في منطقة مفتوحة مما يعطي المزيد من الراحة النفسية للزائرين ومرتادي الشارع الذي يعد من أبرز الشوارع المطورة في العاصمة الرياض، ونحن نسعى أن يكون لهذا المهرجان انطباعا مميزا يسهم في استمراره وتطويره مستقبلا.

نماذج إبداعية في الشارع الثقافي

فن الرسم ضمن الفعاليات