اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة وجامعة كاوست

ابرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست، في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية تعاون لتحديد إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، تتيح الفرصة لتنفيذ دراسات مشتركة ومشروعات بحثية مستقبلية في مجالات أبحاث التنمية المستدامة.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، ورئيس كاوست البروفيسور جان لو شامو، للتركيز بصورة خاصة على أبحاث استراتيجية ذات أهمية وطنية وعالمية في مجالات: البيئة والمياه والغذاء، والتي تشكل المحاور الرئيسة لمجالات اهتمام الطرفين.

وعقب توقيع مذكرة التعاون، عبر م. الفضلي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مؤكداً أن جامعة الملك عبدالله كانت مرشحاً مثالياً للتعاون مع الوزارة، لوجودها على ساحل البحر الأحمر، ولاهتمامها البحثي في محاور البيئة والمياه والتنمية الغذائية.

وقال: إن مذكرة التفاهم تأتي إدراكاً لأهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المحلية والاستعانة بالقدرات والإمكانات المتاحة لدى المؤسسات والمعاهد والمراكز البحثية والتعليمية والأكاديمية، وامتداداً للجهود التي تبذلها جامعة الملك عبدالله في مجال أبحاث التنمية المستدامة والخبرة المتميزة التي توفرت لديها في مجالات البيئة والمياه والزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها ومدى الاستفادة من هذه الخبرات في دعم أهداف الوزارة وفقاً لرؤية 2030.

من جهته، قال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أن الاتفاقية تغطي العديد من المجالات التي يمكن للطرفين التعاون فيها، والتي تشمل مجالات عدة أولها البيئة، من خلال أبحاث متعلقة بالتغير المناخي، بالإضافة إلى أبحاث متعلقة بجودة الهواء ودراسات التلوث البحري واستراتيجيات إعادة التأهيل البيئي، إضافة إلى تحديد المناطق البحرية والساحلية التي ينتشر فيها تربية الأحياء البحرية وإمكانات تطويرها.