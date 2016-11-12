حضور سعودي متميز في معرض سوق السفر بلندن

لقيت مشاركة المملكة في معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي اختتم أعماله أمس الأول إقبالا كبيرا من الزوار.

وقال عبد الله المرشد نائب الرئيس للتسويق والبرامج المكلف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن المشاركة كانت حاضنة مهمة تم من خلالها التعريف بمقومات ومنتجات والوجهات بالمملكة سياحيا وحضاريا واستثماريا وبمشاركه مميزه من عدد من الشركاء الذين كان لوجودهم أثر في إثراء التجربة.

من جهته أكد م. عمر المبارك مدير عام اداره التراخيص بقطاع الاستثمار في الهيئة ان المعرض أتاح فرصة سانحة للتعريف بالفرص الاستثمارية بالسوق السعودية في مجال الأنشطة السياحية سواء بمرافق الإيواء السياحي او مكاتب السفر وبرامج تنظيم الرحلات والمجموعات السياحية والمعتمرين من خلال تواجد شركات عالمية بالسوق السعودي، ووجودها بالمعرض تحت مظلة الهيئة عزز مبدأ العمل التعاوني المشترك مما سيحفز استقطاب شركات الإدارة والتشغيل بالفنادق العالمية.

وقال عبد الله العنزي رئيس قسم المعارض التسويقية في الهيئة أن الجناح هذا العام أكثر ثراء بوجود عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من شركاء الهيئة.

وقال أحمد المسيند من هيئة الطيران المدني: إن المشاركة ضمن جناح المملكة أعطى فرصة للتعريف بالطيران المدني في المملكة والمشروعات الجديدة التي تشهدها عدة مطارات في المملكة.

وأضاف: حرصنا من خلال المعرض على ابراز الفرص الاستثمارية المتاحة في المطارات السعودية، وتعريف الجمهور بالهيئة بصفتها منظم للمطارات وخطوط الطيران. مع توضيح آفاق الاستثمار في مطارات المملكة التي تتضمن أربع مطارات دولية و عشر مطارات اقليمية و ١٣ مطارا محليا.