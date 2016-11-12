حملة تطعيم ضد الإنفلونزا بشرطة القصيم والادعاء العام

أطلق مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب البرنامج الوطني لحملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تنفذها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة منطقة القصيم بحضور مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمنطقة القصيم العقيد طبيب عبدالعزيز الحربي وعدد من قادة ومديري الإدارات الأمنية.

وتأتي هذه الحملة امتداداً للدور الذي تقوم به إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اتجاه منسوبيها استشعاراً منها بضرورة التوعية والتثقيف الصحي، حيث يعد هذا اللقاح طريقة مثلى للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها ووسيلة فعالة للحد منها. كما استقبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم في مقره بمدينة بريدة فريق عمل حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا الموسمية في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمنطقة القصيم، وقد رأس الفريق مدير العيادات العقيد طبيب عبدالعزيز الحربي، الذي التقى فضيلة رئيس الفرع الشيخ مساعد السيف، موضحا الفوائد الصحية المتوخاة من هذه الحملة التي تنفذها العيادات في منطقة القصيم تحت شعار "احم نفسك.. تحمي وطنك". هذا وقد رحب الشيخ السيف بالعقيد الحربي، متمنيا لهم في العيادات الشاملة كل توفيق وسداد، ومثمنا للقائمين على العيادات جهودهم الطيبة في مجال الصحة الوقائية.

حملة التطعيم بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام