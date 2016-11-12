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وزير التعليم يكسب جولة تقليص غياب الطلبة ويشكرهم

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وزير التعليم يكسب جولة تقليص غياب الطلبة ويشكرهم وزير التعليم يكسب جولة تقليص غياب الطلبة ويشكرهم

تغريدة د. العيسى للطلاب

رصدت "الرياض" ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نجاح تجربة وزير التعليم التي تعد الأولى في تاريخ الوزارة، حيث تجاوب الطلبة مع تعميمه الذي أصدره قبيل ما يعرف بـ"الأسبوع الميت" والذي عادة مايسبق أو ويلحق موعد أي إجازة، فقد انخفضت نسبة الغياب قبل إجازة منتصف الفصل الأول التي ابتدأت أمس، تفاعلاً مع تعميمه الذي أكد على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور، وضرورة تكثيف الجهود في ضبطه في كافة المراحل الدراسية ومتابعة رصد الغياب بدقة عبر برنامج نور الالكتروني، وتطبيق اللائحة والأنظمة المتعلقة بذلك، بما يساعد على تحقيق الأهداف التعليمية على أكمل وجه.

وتفاعلت الأسر مع مطالبة الوزير بضرورة تعاونهم مع المؤسسات التعليمية في غرس ثقافة الحضور والانضباط الدراسي لدى الطلبة، كما تسابقت إدارات التعليم للمباهاة بتقليص غياب طلبتها في مايعرف في "الأسبوع الميت" مستخدمين أسلوب الترغيب والترهيب فكانت النتيجة تحسن مستوى الحضور بشكل جيد لأول مرة في تاريخ الوزارة، وبهذا يكسب الوزير الجولة مع طلبته.

فقام بالتغريد على حسابه شاكر تفاعلهم مع تعميمه، بقوله: "أشكر كل من ساهم معنا في تحقيق معدلات عالية في الانضباط المدرسي خلال هذا الأسبوع وأتمنى للأسرة التربوية وللطلبة والطالبات إجازة سعيدة".

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