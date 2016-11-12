مرور الرياض: للمركبات المتضررة أثناء «الحجز» حق التعويض

تفاعلت إدارة مرور الرياض مع ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل حول تضرر مركبات محجوزة بحي لبن، موضحة أن الحجوزات والتحميل والتنزيل تخضع للحراسة والرقابة من قبل المختصين بالمرور، وفي حال تضرر أي مركبة يتم إلزام المتعهد بدفع التلفيات لصاحب المركبة مهما بلغت قيمتها، داعية أصحاب المركبات المضررت إلى التقدم لدى الإداره بطلب التعويض.

وأهابت إدارة مرور الرياض، بجميع السائقين التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية ما يحقق سلامتهم ويجنب مركباتهم الحجز، مطالبة جميع مالكي المركبات المحجوزة سرعة مراجعتها لتسلم مركباتهم، بعد تطبيق التعليمات، تلافياً لبيعها بالمزاد العلني الذي سيقام قريباً وفق المادة "٧٩" من نظام المرور، التي تقر بيع المركبات المحجوزة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً.

ونوهت إلى انه سيتم نقل الحجز لموقعه الجديد بحي النظيم بعد تزويده بأحدث التجهيزات التي توفر كثيراً من الوقت والجهد والجودة.