"فضيحة" جديدة "تهدد" بعزل "دونالد ترامب" من الرئاسة ...

سمر العشري

شهد العالم مفاجأة مدوية وذلك بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على حساب هيلاري كلينتون ، حيث كان يتوقع العالم أجمع خسارة ترامب بسبب شخصيته الغريبة جداً وبسبب شعبية هيلاري كلينتون ، ولكن المفاجاة حدثت بفوز ترامب ، ولكن من المتوقع أن يتم عزل ترامب قبل توليه المنصب في يناير القادم .

حيث يحاول محامى ترامب بتأجيل القضية المرفوعة ضد جماعة ترامب، و التي تم إغلاقها عام 2010 بتهمة إدعاءات كاذبة لإقناع المستهلكين بشراء خدماتهم .

ويسعى محامو الرئيس الجديد لتأجيل المحاكمات إلى ما بعد تنصيبه رئيساً رسمياً للبلاد في 20 يناير المقبل ، خوفاً من أن يؤثر ذلك على مراسم تنصيبه .

وكشف خبراء في القانون ، أن القانون الأمريكي يسمح بعزل الرئيس إذا كان هناك أدلة وافرة على قيامه بجرائم منها الخداع ، لذلك ان كان الحكم ضد ترامب فمن المتوقع عزل دونالد ترامب من الرئاسة الأمريكية .

وتاتي هذه الفضيحة جديدة بعد نزول المئات من الشعب الأمريكي الى الشوارع إعتراضاً على نجاح دونالد ترامب .

شبكةعيونالإخبارية

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