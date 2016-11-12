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"فضيحة" جديدة "تهدد" بعزل "دونالد ترامب" من الرئاسة ...

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"فضيحة" جديدة "تهدد" بعزل "دونالد ترامب" من الرئاسة ... "فضيحة" جديدة "تهدد" بعزل "دونالد ترامب" من الرئاسة ...

شهد العالم مفاجأة مدوية وذلك بعد فوز دونالد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على حساب هيلاري كلينتون ، حيث كان يتوقع العالم أجمع خسارة ترامب بسبب شخصيته الغريبة جداً وبسبب شعبية هيلاري كلينتون ، ولكن المفاجاة حدثت بفوز ترامب ، ولكن من المتوقع أن يتم عزل ترامب قبل توليه المنصب في يناير القادم .

حيث يحاول محامى ترامب بتأجيل القضية المرفوعة ضد جماعة ترامب، و التي تم إغلاقها عام 2010 بتهمة إدعاءات كاذبة لإقناع المستهلكين بشراء خدماتهم .

ويسعى محامو الرئيس الجديد لتأجيل المحاكمات إلى ما بعد تنصيبه رئيساً رسمياً للبلاد في 20 يناير المقبل ، خوفاً من أن يؤثر ذلك على مراسم تنصيبه .

وكشف خبراء في القانون ، أن القانون الأمريكي يسمح بعزل الرئيس إذا كان هناك أدلة وافرة على قيامه بجرائم منها الخداع ، لذلك ان كان الحكم ضد ترامب فمن المتوقع عزل دونالد ترامب من الرئاسة الأمريكية .

وتاتي هذه الفضيحة جديدة بعد نزول المئات من الشعب الأمريكي الى الشوارع إعتراضاً على نجاح دونالد ترامب .

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رئيس قسم الأخبار

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