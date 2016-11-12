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الصحة: 57% من مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة يحصلن عليها من القطاع الحكومى

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الصحة: 57% من مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة يحصلن عليها من القطاع الحكومى الصحة: 57% من مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة يحصلن عليها من القطاع الحكومى

>كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن 57% من مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة يحصلن عليها من القطاع الحكومى.

 

وقالت سعاد عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم الساب"، إن إجمالى زيارات المنتفعات المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى فى 2015 حوالى 14 مليون زيارة لعيادات تنظيم الأسرة، للحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

 

وأكدت سعاد، أن وحدات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة لا يوجد لديها أى نقص فى الوسائل، ويتم متابعة الأرصدة بشكل يومى على المستوى المركزى وعلى مستوى المديريات.


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