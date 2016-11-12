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بالصور.. رئيس مدينة أشمون يأمر بتركيب أغطية لأسلاك أعمدة كهرباء عارية

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بالصور.. رئيس مدينة أشمون يأمر بتركيب أغطية لأسلاك أعمدة كهرباء عارية بالصور.. رئيس مدينة أشمون يأمر بتركيب أغطية لأسلاك أعمدة كهرباء عارية

>المنوفية – محمود شاكر

فى استجابة لما نشرته اليوم السابع خلال الأسبوع الجارى عن أزمة الأعمدة الكهربائية بالمدينة والتى تم رصد أسلاك عارية خشية أن تصيب المواطنين بسوء. 

 

أطلق المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة أشمون، حملة مكبرة لحصر الأعمدة وتركيب الأغطية اللازمة لها وتأمينها حتى لا تمثل خطورة على المواطنين.

 

وأكد الوراقى أنه جارى العمل على جميع الأعمدة المتواجدة بالمدينة، لافتا أن المجلس لا يدخر جهدا فى سبيل النهوض بالمدينة وتطويرها لأعلى مظهر وتحقيق مكانتها السابقة كأجمل مدينة من جديد. 

 

يذكر أن "اليوم السابع" رصد حالة من وجود بعض الأعمدة المتواجدة بالمدينة والتى ظهرت فيها الأسلاك بشكل ملحوظ وجاء رد المجلس بسرعة الاستجابة بتغطية تلك الأعمدة.

 

 

 


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