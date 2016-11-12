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مبادرة" مشروعك" بالعاشر لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب تستقبل 11 مشروع

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مبادرة" مشروعك" بالعاشر لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب تستقبل 11 مشروع مبادرة" مشروعك" بالعاشر لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب تستقبل 11 مشروع

>كتبت منال العيسوى

أكد أيمن الشوربجى مدير إدارة مبادرة "مشروعك" بمدينة العاشر من رمضان، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب التابعة لوزارة التنمية المحلية والبنك المركزى، استقبلت حتى الآن 11 مشروع تجارى وصناعى وتم الصرف لبعضهم ومازال الباب مفتوح لاستقبال أى مشروعات.

 

وأضاف الشوربجى فى تصريحات خاصة فى "اليوم السابع" أن البنك الاهلى فرع الاسماعيلية وقناة السويس قام  بصرف 4 مليون جنية لثلاث مشروعات صناعية بدءا من 20 أكتوبر من بينهم مليون 368 ألف، وأن بنك فرع العاشر من رمضان ، بدء صرف 400 الف جنية لـ8 مشروعات تجارية ومشروعات صغيرة تبدء تمويلتها من 15 الى 25 الف جنية .وهى لا تحتاج اوراق كثيرة ، سوى صورة البطاقة الشخصية ، وصورة لبطاقة الضامن ، وعقد ايجار وآخر أيصال مرافق كهرباء أو مياة .

الجدير بالذكر ، أم مبادرة " مشروعك " فى العاشر من رمضان افتتح مقرها محافظ الشرقية السابق الدكتور أيمن رضا قبل إقالته بيومين ، وهى مبادرة  كانت متوقفة لفترة  ولا يتم الصرف فيها نظرا لتعقيدات الاجراءات مع البنوك خاصة بنوك العاشر من رمضان ، التى رفضت 18 مشروع بحجة أن العاشر لا تخضع للمحليات ، الا أن البنك الأهلى فرع قناة السويس والاسماعيلية بدءوا الصرف لمشروعات اهالى العاشر من رمضان ، أضافة لبنك مصر الذى صرف 400 الف جنية لـ8 مشروعات .


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