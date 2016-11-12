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6 أطعمة احرص على تناولها للحصول على جسم خال من الدهون وعضلات قوية

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6 أطعمة احرص على تناولها للحصول على جسم خال من الدهون وعضلات قوية 6 أطعمة احرص على تناولها للحصول على جسم خال من الدهون وعضلات قوية

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة الشائعة التى تساعدك فى الحصول على جسم صحى ومثالى، ويجنبك الوزن الزائد الذى ينتج عنه الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وآلام المفاصل، وتتضمن الآتى:

 

1.   الموز:

غنى بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم، كما أنه يقلل من احتباس السوائل والانتفاخ فى البطن، مما يساعد على بطن مسطحة غير منتفخة.

2.القرفة:

فيمكن إضافتها إلى النظام الغذائى الذى يساعد على حرق الخلايا الدهنية بسرعة أكبر والحصول على جسم أكثر رشاقة.

3.البنجر:

غنى بالكاروتينات التى تساعد فى تحويل إلى أنسجة عضلية أكثر فاعلية، مما يجعل الجسم أكثر رشاقا.

4. اللبن:

استهلاك الألبان من الطرق الطبيعية التى تساعد فى الحصول على جسم صحى، لأنه خال من الدهون وغنى بالبروتينات التى تساعد فى بناء العضلات وتمنع تراكم الدهون.

5.تناول بياض البيض:

إذا كنت ترغب فى الحصول على جسم صحى فمن الضرورى جعل بياض البيض جزءا من وجبة الإفطار، لأنه يحتوى على الكثير من البروتينات الضرورية لبناء العضلات.

6.اللحوم الخالية من الدهون:

مثل الدجاج والديك الرومى، فهى مصادر ممتازة للبروتين، الذى يمكن أن يساعد على حرق الدهون فى الجسم  ويجعله أكثر صحة.


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