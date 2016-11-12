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"ديلى ميل": تناول الزبادى يحسن الذاكرة لمرضى الزهايمر

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"ديلى ميل": تناول الزبادى يحسن الذاكرة لمرضى الزهايمر "ديلى ميل": تناول الزبادى يحسن الذاكرة لمرضى الزهايمر

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة لمرضى الزهايمر، حيث أفادت بأن تناول الزبادى أو المشروبات الصحية التى تحتوى على البكتيريا الحية يمكن أن تساعد على تحسين ذاكرة الناس الذين يعانون من مرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن تناول الحليب يعزز  "البكتيريا الجيدة" الموجودة فى الأمعاء وهذا بدوره يحسن القدرة العقلية للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر، الذين تتراوح أعمارهم بين 60-95 عاماً.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 52 من الرجال والنساء الذين يعانون من مرض الزهايمر، نصفهم كان يتناول الكليب الغنى ببكتيريا "البروبيوتيك" الجيدة، وكان النصف الآخر يشرب الحليب يومياً الذى لا يحتوى على تلك البكتيريا.

ووجد الباحثون بقيادة البروفيسور "محمود سلامى"، من جامعة كاشان فى طهران، إيران، أن الأشخاص الذين تناولوا الحليب الغنى ببكتيريا البروبيوتيك تحسن لديهم التعلم المكانى والذاكرة خاصة للاشخاص المصابة بداء السكر، كما انخفضت لديهم والكوليسترول فى الدم.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن التغيير فى التمثيل الغذائى قد يكون الآلية التى تؤثر على مرض الزهايمر والمرضى الذين يعانون من الاضطرابات العصبية الأخرى.


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مصر 365

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