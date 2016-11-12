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بالفيديو : محاولة احد الأشخاص "اشعال النار " في نفسه امام الماره ...

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بالفيديو : محاولة احد الأشخاص "اشعال النار " في نفسه امام الماره ... بالفيديو : محاولة احد الأشخاص "اشعال النار " في نفسه امام الماره ...

محاولة احد الاشخاص اشعال النار في نفسه امام المارة ، كلاكيت تاني مره ، مشهد يتكرر للمرة الثانية في المحروسة ، وهو اقدام احد الشباب علي ابرام النار في نفسه امام الناس  ، لأسباب مختلفة ومتعددة .

ومع اختلاف الاسباب فهل هو مبرر ان يقدم اي شخص علي هذه الفعلة في نفسه ، هل النفس البشرية باتت رخيصة لهذه الدرجة ؟!

الفيديو لشاب وقف علي سيارة ، وامسك بيده زجاجه من البنزين وقد اقدم علي اسكابها علي نفسه ، واخذ يتكلم ويتكلم حتي يقدم علي اشعال النار ، إلا ان احد المارة قام بشده من قدمه واوقعه علي الارض ، وتكاثر عليه الناس ، ومنعوه من ان يكمل ما كان ينوي .

 

تفاصيل اول حادثة لمحاولة احد الاشخاص لإشعال النار في نفسه

ولا ينسي احدنا قبل ايام مضت قد انتشر مشابه لاحد الشباب في الاسكندرية , في منطقة سيدي جابر قد قام بالفعل بإشعال النيران في جسده , وقام بإطفاء النيران المارة واحد الجنود , واطلق عليه بوعزيزي الاسكندرية , تشبيها له بالشاب التونسي الذي اشعل النار بنفسه , معترضا علي معيشته , في تونس , وقد كان هو شرارة الثورة التونسية , ومنها تكرر المشهد , في مصر لمحاولة احد الاشخاص اشعال النار في نفسه , والاسباب مختلفة .

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رئيس قسم الأخبار

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