ليدي غاغا تتظاهر ضد فوز دونالد ترامب على شاحنة نقل النفايات

أبدت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga غضبها من الهزيمة التي منيت بها هيلاري كلينتون Hillary Clinton في الإنتخابات الأمريكية، خاصة وأنها عملت على دعمها بكافة الطرق بما في ذلك إحياء حفل لصالح الحملة الانتخابية يوم الإثنين الماضي الذي سبق التصويت، ومخاطبة المؤيدين لها بأن كلينتون هي الحلم الأمريكي.

ويبدو أن ليدي غاغا لم تتمالك نفسها، إذ شوهدت صباح يوم الأربعاء، بعد فوز دونالد ترامب Donald Trump، وهي تتظاهر أمام برجه الشهير في نيويورك، وهي تحمل لافتة تشير إلى كراهيتها له ولمؤيديه، وتقف على سلم شاحنة نقل النفايات والفضلات رابضة بواجهة برج ترامب.

وكعادة ليدي غاغا التي غالباً ما تثير ضجة بحركاتها وتصرفاتها الغريبة، فقد ظهرت يوم الإثنين الماضي خلال حفلها وهي تخاطب الجمهور بقميص مماثل لسترة مايكل جاكسون التي دخل بها البيت الأبيض سنة 1990 ليقابل الرئيس بوش الأب، وكان القميص نذير شؤم.

وكانت ليدي غاغا قد كتبت على "تويتر" في اللحظة التي كانت فيها احتمالات فوز كلينتون تتضاءل: "في غرفة مليئة بالآمال، فإن صوتنا سوف يسمع.. وسوف نظل مساندين للعطف والتسامح والمساواة، فلا شيء يمنعنا من الدعاء لأمريكا".

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