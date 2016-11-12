وفاة النجم الكندي ليونارد كوهين.. ورثاء مؤثر من رئيس الوزراء

توفي المغني والشاعر وكاتب الأغاني الكندي ليونارد كوهين عن عمر ناهز 82 عاماً. وتم إعلان الخبر عبر صفحة المغني على فيس بوك دون ذكر تفاصيل عن سبب الوفاة.

وتصدرت كلمات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عبارات التأبين، إذ قال في رثائه "سوف نتذكره بولع. سوف نتذكر صوته، وحس دعابته العالي وكلمات أغانيه التي تستوطن الوجدان والتي جعلت أغانيه تتناقل عبر الأجيال".

وقال نجله آدم: "رحل والدي بسلام في منزله بلوس أنجلوس، مطمئناً إلى أنه أنجز واحداً من أهم تسجيلاته. كان يكتب حتى لحظاته الأخيرة، ولم يفقد حس الدعابة للحظة".

كان كوهين يلقّب بـ"عرّاب الحزن"، وقد كان له تأثير كبير عبر أشعاره وأغانيه التي تشوبها نبرة حزن وسوداوية واغتراب عن الذات. واستلهم بعض أغانيه من حبيبته ماريان إهلين التي التقاها في اليونان في ستينيات القرن الماضي.

وكان كوهين قد اختير ضمن قائمة "مشاهير الروك اند رول" عام 2008.

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