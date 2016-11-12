"إنتحار" طفل مصري "شنقاً" والدة من "الشرطة المصرية" والسبب "كارثة" ...

سمر العشري

قام طفل في الحادية عشرة من العمر بالانتحار وذلك بربط حبل في اعلي سقف الغرفة وكانت الحادثة في قرية جزيرة ببا التي تقع في جنوب محافظة بني سويف الموجودة في جنوب محافظة القاهرة المصرية .

ولقد استقبلت قوات الامن في بني سويف ، بلاغا محرر فيه وجود جثة طفل اسمه علي محمد عيد ويبلغ من العمر 11 سنة وهي معلق في حبل متدلي من سقف غرفته ذات السقف الخشبي ، ولم يتم وجود اي علامات عنف او اي خدوش علي الجثة الخاصة بالطفل .

وبالتحري اتضح ان الطفل علي محمد عيد , هو طالب في الصف الخامس ، ولقد قام الطفل بقتل نفسه شنقا ، وترك بجانبه رسالة قد خطها الولد قبل ان يقدم علي شنق نفسه موجها بعض الكلمات الي والده ووالدته ، طالبا منهم مسامحته علي انه كان دائم الكذب عليهم ، وقال انه لا يستطيع ان يكمل حياته معهم وهو يكذب عليهم طيلة الوقت .

ونص الرسالة هو :

((اعتدت الكذب على والدي في وقائع، فتولد لدي شعور بالذنب دفعني لشنق نفسي، فأنا لا أستطيع أن أكمل الحياة)) .

ولقد قام بطلب السماح من والده ، والذي نفي بدوره اي شبهة جنائية في وفاة ابنه ، ووالد الطفل يعمل في الشرطة المصرية التابعة لمدرية الامن في البحر الاحمر ، ولقد امرت النيابة تحت اشراف عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف ، بدفن جثة الطفل ، ويتم عمل البحث الجنائي للتأكد من صحة الوصية التي تركها الطفل .

شبكةعيونالإخبارية

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