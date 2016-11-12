74 مليون مشاهدة لـ «#خليجنا_واحد_واقتصادنا_واعد»

حقق هاشتاغ #خليجنا_واحد_واقتصادنا_واعد، 74 مليون مشاهدة عبر«تويتر» متصدراً ترند الإمارات، وأكد المغردون متانة وقوة البيت الخليجي المتوحد بفضل القيادة الحكيمة لدول مجلس التعاون.

وكان الاجتماع الأول لأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الأربعاء الماضي في مقر قصر المؤتمرات في الرياض، قد بحث المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.

وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.