منصور بن زايد ومحمد بن سلمان مع أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية

■ صورة أعاد نشرها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابه في"تويتر"، وتجمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية وأعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الأول لأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الأربعاء الماضي في مقر قصر المؤتمرات في الرياض.

وعقد الاجتماع برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وبحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في عمان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت.