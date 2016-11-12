محمد بن سعود يحضر أفراح المعمري والزعابي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل العشاء الذي أقامته عائلة المرحوم عبدالله خميس المعمري، بمناسبة زفاف نجلها سلطان عبدالله المعمري إلى كريمة حمد سالم بن بعقوب الزعابي.

كما حضر حفل العشاء الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ عمار بن ناصر بن أحمد المعلا.. الى جانب عدد من أعيان البلاد والقبائل والوجهاء وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين، وقدمت فرقة المزيود الحربية أهازيجها وفنونها الإماراتية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.