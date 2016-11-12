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شرطة دبي تدعو إلى التعرّف على هوية صاحب الصورة

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شرطة دبي تدعو إلى التعرّف على هوية صاحب الصورة شرطة دبي تدعو إلى التعرّف على هوية صاحب الصورة

تهيب القيادة العامة لشرطة دبي بأفراد الجمهور التعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي توفي في حادث دهس على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبوظبي مقابل مقابر القصيص.

صفات

آسيوي الجنسية في العقد الرابع من العمر يبلغ طوله 161 سم ووزنه 56 كجم، ويوجد وشم في وسط ساعده الأيمن على شكل كتابة هندوسية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

معلومات

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي أو بمركز شرطة القصيص، على أرقام الهواتف التالية: مركز القيادة والسيطرة: 046095555، ومركز شرطة القصيص :042631111

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