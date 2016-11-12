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قرقاش: دور محوري للإمارات في تعزيز التكامل الخليجي

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قرقاش: دور محوري للإمارات في تعزيز التكامل الخليجي قرقاش: دور محوري للإمارات في تعزيز التكامل الخليجي

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التكامل الخليجي.

وجاءت تصريحات معاليه في تغريدات على حسابه «تويتر» بعد ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وفد الدولة في الاجتماع الأول لأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وقال معاليه إن «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية آلية واعدة نحو تعزيز التكامل الخليجي ودور الإمارات محوري لتحقيق هذه الأهداف، العمل المشترك فائدته تعمنّا».

 وأضاف:«عدنا من الرياض بمعيّة سمو الشيخ منصور بن زايد بعد المشاركة في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون. حضور إماراتي بأهمية الحدث».

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