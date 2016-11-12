طحنون بن محمد يحضر أفراح الأحبابي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر مصلح بن جمهور الأحبابي بمناسبة زفاف نجله «حمد» على كريمة عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة أفراح هيلي في مدينة العين إلى جانب سموه - سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس.

وتخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية والأهازيج من التراث الإماراتي.