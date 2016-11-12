برج الميزان حظك اليوم السبت 12/11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الميزان الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الميزان على الصعيد المهنى..

حدسك لا يخونك فى معظم الأوقات، لكن هذه المرة عليك ان تحكم عقلك وتأخذ بالأسباب ولا تعتمد على حدسك او توقعات بنيتها مسبقاً بناءً على حديثك مع بعض الزملاء.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

اليوم هو الأنسب على الإطلاق للتعبير عن مشاعرك للحبيب، الأجواء مناسبة لعشاء رومانسى تتحدثا فيه كما لم يحدث من قبل وتتخذا قرارات بخطوات جادة فى العلاقة.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكنك تحتاج للحصول عى قسط قصيرمن الراحة بعيداً عن روتين العمل والتفكير فى مشاغلك ومشاكلك العاطفية والسفر إلى مكان محبب إليك مع الأصدقاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته العاطفية بشكل خاص وتزيد من تعلقه بشريك حياته ، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود الميزان بهذه القرارات.