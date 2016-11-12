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حظك اليوم برج الحمل 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية غير مفهومة

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حظك اليوم برج الحمل 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية غير مفهومة حظك اليوم برج الحمل 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية غير مفهومة

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتميزون بالدأب والحب الشديد للعمل ولكن يعيبهم أن بحثهم عن الكمال دائمًا قد يعيقهم أحيانًا عن العمل والشروع فى مهامهم خوفًا من أن تخرج بطريقة غير جيدة.

 

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

 

تواجه مشكلات فى عملك ومن زملائك تعيقك عن أدائك مهامك بشكل جيد، وضغوطات العمل تزداد مما يؤثر على قدرتم على الأداء، حاول التوصل الى حل سريع أو مناقشة الأمر مع مديرك.

 

 

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

 

حالتك العاطفية غير مفهومة ، فشريك حياتك يعانى من مشكلات تؤثر على علاقتكما ، تحتاج الى لقاء قريب مع الحبيب وفتح كل الأزمات بينكما ومعالجتها بهدوء وتفاهم.

 

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

 

تعانى من ألام فى المعدة بسبب كثرة تناول الأطعمة والوجبات الجاهزة ، حاول الإقلاع عن تلك العادة السيئة وواظب على تناول العصائر الطبيعية والفواكه الطازجة والخضروات.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

 

تلتقى اليوم صديق قديم بالصدفة ، وكنت فى حاجة الى تجديد علاقاتك وصداقاتك ، ولا مانع من استشارته فى مشاكلك العملية وأمور حياتك الخاصة.


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مصر 365

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