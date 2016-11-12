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برج العقرب حظك اليوم السبت 12/11/2016

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برج العقرب حظك اليوم السبت 12/11/2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 12/11/2016

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يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

لن تستمر آمالك فى العمل فى جو هادئ خالى من التوتر و العصبية كثيراً وتحتاج إلى تحكم كبير فى أعصابك فى الفترة الحالية حتى تعبر منه بسلام دون أن تلجأ إلى القرارات المتهورة.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

المشاعر القوية لا تتملك من قلبك كثيراً، وهذه المرة أنت بصدد الدخول فى علاقة ربما تكون هى الأصدق من وجهة نظرك وسعادتك فى الحياة العاطفية ستنعكس على الصعيد المهنى.

 

على الصعيد الصحى ..

ابتعد عن السهر وعد إلى النوم مبكراً حتى تستطيع أن تتخلص من أعراض الإجهاد التى بدأت فى الظهور على وجهك بشكل كبير، ولا تنسى أن تقلل من تناول المشروبات المنبهة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يواجه عدد من المشاكل الكبيرة فى العمل، وتحسن كبير فى الحياة العاطفية والدخول فى علاقة حب جديدة تسعد قلبك بشدة.


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مصر 365

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