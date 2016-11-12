حظك اليوم برج الأسد السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. توقعات بلقاء رومانسى مع الحبيب

نقدم حظك اليوم لبرج الأسد، على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها التمسك بالرأى، كذلك يكون واثق بنفسه أكثر من اللازم.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

اليوم سيكون مناسب جدًا للقاء الحبيب، كما ستكون هناك بعض التغيرات التى ستحدث على مستوى العلاقة، حيث أنه من المفترض أن تشعر بأن الحبيب قد تغير كثيًرا عما كان عليه فى الماضى.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

علاقتك بالزملاء فى العمل غير مستقرة، عليك أن تقوم بعملك على أكمل وجه، وتنفذ ما هو مطلوب منك فقط، كما أنك ستحصل على مكافأة مالية خلال الفترة المقبلة.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، بسبب الجهد الزائد الذى تبذله فى العمل، كما أن هناك الكثير من الأمور التى تقوم بها بشكل خاطئ، مثل تناول الطعام غير الصحى، والذى يؤثر عليك سلباً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، فعلى مستوى العائلة ستحدث بعض التغيرات وسيحدث خلاف مع أحد أفراد العائلة.