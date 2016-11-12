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حظك اليوم برج العذراء السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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مولود قليل الأحلام والتصورات، يرفض التلهى بفقاقيع الهواء و قصور الرمال، كل من يراه أول وهلة يعتقد أنه مشغول الفكر بقضية عويصة تنتظر منه الحل أو قلق من جراء أزمة نفسية تتنازعه، والواقع أن هموم هذا الإنسان عادة متأصلة فيه، إنها وليدة طبعه ومزاجه ولا يد لأحد فيها، حتى الابتسامة المشرقة على وجهه تظهر مشحونة بالقلق والتفكير .

 

على الصعيد المهنى..

تمسكك برأيك دائماً سيكون سبب فى حدوث خلاف مع مديرك فى العمل، ستتجاوز هذه الفترة ولكن عليك الصبر والتعامل مع الأزمة بهدوء، كما أن بعض النصائح التى يوصى بها الزملاء يجب أن تستمع إليها حتى تتجاوز كافة المشاكل مع المدير.

 

على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام أبدا، عليك أن تهتم به كثيرا وتجد طريقة للتواصل معه وحل كل الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية، ربما يكون اليوم ممتلئا ببعض التغيرات ولكن ستكون هناك نهاية سعيدة لليوم.

 

على الصعيد الصحى..

جلوسك فى العمل لساعات طويلة كان له مردود سىء عليك، ربما تصاب بآلام فى العمود الفقرى، وكذلك تشعر بآلام فى الركبتين عليك الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن حتى تتعافى سريعا مما أصابك.

 

توقعات علماء الفلك:

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى انتفع من هذا التناغم فى تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح فى الأوقات العصيبة التى تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.


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مصر 365

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