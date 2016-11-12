حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تصاب بخيبة أمل مع سير مجريات الأمور اليوم

يعرف صاحب هذا البرج بازدواجية شخصيته وبراعته وسرعة بديهته، وبالإضافة إلى ذلك فهو حاد الذكاء، ومن جهة أخرى تجده شخصاً يشع بالإحساس المرهف، ويمكنك أن تراه فى كل الميادين فهو غزلى واجتماعى ومرح، وفى ذات السياق تراه جدّياً وعصبياً ومتردداً.

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تحتاج للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار، وخاصة بعد ظهور الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية و هو ما يؤثر عليك بشكل سلبى .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للانتعاش من جديد و ذلك بعد تسرب الملل إليها ، لا تتردد فى أخذ خطوة إيجابية من أجل التجديد و الخروج من الروتين اليومى.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج لجرعة كبيرة من الاهتمام و خاصة بعد معاناتك المتكررة مع آلام القولون ، فالالتزام بنظام غذائى سليم هو أفضل طريقة خلال هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير، قاوم الرغبة فى لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك، توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل، على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التى لا تزال معروضة، بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.