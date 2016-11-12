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حظك اليوم برج الجدى السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. انتبه فالصراعات قادمة

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حظك اليوم برج الجدى السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. انتبه فالصراعات قادمة حظك اليوم برج الجدى السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. انتبه فالصراعات قادمة

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يعد برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتسم بالصبر والطموح والتحفظ فى التعامل مع الآخرين، كما أنه صلب وصاحب شخصية استقلالية، ونقدم لمواليد برج الجدى على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

 

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

 

 

الجدى على الصعيد العاطفى :

 

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة وحاول أن تتحكم فى نفسك وتتحلى بالصبر خلال الفترة المقبلة.

 

 

الجدى على الصعيد الصحى :

 

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

 

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

 

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.


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مصر 365

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