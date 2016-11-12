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حظك اليوم برج الثور 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. زملاؤك فى العمل يحملون لك مشاعر كاذبة

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حظك اليوم برج الثور 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. زملاؤك فى العمل يحملون لك مشاعر كاذبة حظك اليوم برج الثور 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. زملاؤك فى العمل يحملون لك مشاعر كاذبة

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف عن مواليد هذا البرج شخصيتهم العملية جدًا وقدرتهم على الفصل بين العلاقات الشخصية والعمل، بالإضافة إلى الطموح الشديد ولكن من أبرز عيوبهم العناد والمكابرة حتى لو تسبب ذلك فى الإضرار بهم.

 

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

 

زملائك فى العمل يحملون لك مشاعر غير التى يظهرونها لك ، فلا تثق فيهم كثيراً ولا تدخل فى مناقشات جانبية معهم بعيداً عن الشغل، ذلك سيتسبب فى الكثير من المشاكل مع مديرينك.

 

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

 

لا تخوض علاقات غير مفيدة وتضيع وقتك ومشاعرك ، تأنى فى اختيار شريك حياتك ولا تتعجل فى هذا الأمر حتى لا تندم مستقبلاً ، وفكر بعقلك ولا تترك الأمور كلها لقلبك فقط.

 

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

تعانى من توتر وقلق شديدين يؤثرون على صحتك وقدرتك على العمل وحتى على التواصل مع الأخرين ، تحتاج إجازة يومين للاسترخاء والراحة ، ومن الأفضل لك ممارسة بعد الرياضات التى تمنحك السلام الداخلى كاليوجا.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

 

تواجه مشكلة كبيرة منذ فترة وتبحث لها عن حل، اليوم ستتخلص منها ولكن عليك التعامل مع الأمر بذكاء ، وعدم ترك فرصة لعودة المشكلة مرة أخرى.


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مصر 365

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