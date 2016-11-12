حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية طارئة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك على كافة المستويات، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها خفة الدم والتقلب المزاجى، أما عن علاقاتهم فيميل أبناء هذا البرج لهؤلاء الذين يتمتعون بالأمانة والوفاء.

علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصًا بعد أن شعر الحبيب بأنك على دراية بكل ما يزعجه، كما أن حرصك على مساعدته فى أزمته الأخيرة جعله يشعر بالاطمئنان كثيرًا اتجاه هذه العلاقة.

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل ليست جيدة، عليك أن تبحث عن فرصة جديدة للعمل، وتعمل على تطوير مهاراتك حتى تحصل على فرصة أفضل خلال الفترة المقبل.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة، بسبب اهمالك فى صحتك مؤخرا، ما عليك إلا أن تذهب للصالات الرياضية وتتناول الطعام الصحى قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على مستوى العمل والصحة وكذلك علاقتك الأسرية.