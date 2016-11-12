حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 12/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

يعتبر اليوم من الأيام السعيدة بالنسبة للكثير من الأبراج حتى الأحداث غير الإيجابية أو غير المتوقعة التى تحدث للبعض ستظهر نتائجها الإيجابية فى وقتٍ لاحق ولكن برج الجوزاء هو الأفضل حظًا خلال اليوم والأيام المقبلة.

برج الميزان حظك اليوم السبت 12/11/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

حدسك لا يخونك فى معظم الأوقات، لكن هذه المرة عليك ان تحكم عقلك وتأخذ بالأسباب ولا تعتمد على حدسك او توقعات بنيتها مسبقاً بناءً على حديثك مع بعض الزملاء.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

اليوم هو الأنسب على الإطلاق للتعبير عن مشاعرك للحبيب، الأجواء مناسبة لعشاء رومانسى تتحدثا فيه كما لم يحدث من قبل وتتخذا قرارات بخطوات جادة فى العلاقة.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكنك تحتاج للحصول عى قسط قصيرمن الراحة بعيداً عن روتين العمل والتفكير فى مشاغلك ومشاكلك العاطفية والسفر إلى مكان محبب إليك مع الأصدقاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته العاطفية بشكل خاص وتزيد من تعلقه بشريك حياته ، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود الميزان بهذه القرارات.

برج العقرب حظك اليوم السبت 12/11/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

لن تستمر آمالك فى العمل فى جو هادئ خالى من التوتر و العصبية كثيراً وتحتاج إلى تحكم كبير فى أعصابك فى الفترة الحالية حتى تعبر منه بسلام دون أن تلجأ إلى القرارات المتهورة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

المشاعر القوية لا تتملك من قلبك كثيراً، وهذه المرة أنت بصدد الدخول فى علاقة ربما تكون هى الأصدق من وجهة نظرك وسعادتك فى الحياة العاطفية ستنعكس على الصعيد المهنى.

على الصعيد الصحى ..

ابتعد عن السهر وعد إلى النوم مبكراً حتى تستطيع أن تتخلص من أعراض الإجهاد التى بدأت فى الظهور على وجهك بشكل كبير، ولا تنسى أن تقلل من تناول المشروبات المنبهة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يواجه عدد من المشاكل الكبيرة فى العمل، وتحسن كبير فى الحياة العاطفية والدخول فى علاقة حب جديدة تسعد قلبك بشدة.

حظك اليوم برج الجدى السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. انتبه فالصراعات قادمة

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى..

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

الجدى على الصعيد العاطفى :

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة وحاول أن تتحكم فى نفسك وتتحلى بالصبر خلال الفترة المقبلة.

الجدى على الصعيد الصحى :

لمواليد برج القوس الصعيد الصحى يحتاج منك الكثير من الاهتمام وبالضرورة ان تتجنب تناول العقاقير الطبية و المسكنات بدون استشارة الطبيب وأن تنتبه للمشكلات الصحية البسيطة التى قد تتحول إلى كارثة.فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان يركزوا قليلاً على الاهتمام بالأشخاص المحيطين بهم لأن هذا أمر مهم جدًا فى هذه الفترة خاصة أنهم قادرون على تقديم المساعدة لهم ودعمهم ولو حتى بشكل معنوى.

حظك اليوم برج القوس السبت 12/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحب فى حياتك ينتعش

برج القوس على الصعيد المهني:

لمواليد برج القوس تضع قدر كبير من التركيز فى الصعيد المهنى وهو الامر الذى جعلك تتجاهل جوانب عديدة بحياتك و خاصة فى الشق العائلى عليك ان تعطى عائلتك المزيد من الاهتمام و التركيز خاصة هذه الفترة.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التغيرات الفترة المقبلة وخاصة ان شريكك يتطلع لتحسين شكل هذه العلاقة فلا تتردد من إعطائه الفرصة الكاملة لإثبات مدى تمسكه بك و بهذه العلاقة .

برج القوس على الصعيد الصحي:

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.

حظك اليوم برج الحوت 12/11/2016

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى :

الأمر يتطلب منك التركيز فيما يتعلق بالاستثمارات والأمور المالية كما عليك ان تسيطر على نفسك، ولكن لا تذهب لأى مشروع تجارة رابحة اليوم، لا تنتقل من مجال عملك فعليك اكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.

الحوت على الصعيد العاطفى :

من المحتمل أن تلتقى اليوم بشخص مثالى بالنسبة لك، فثق بحظك فمن المتوقع أن تقابل توأم روحك فاستمع إلى قلبك اليوم حتى لو عقلك حذرك من هذا الشخص، فكل شئ يسير فى الطريق الصحيح لمرة واحدة، فالأحداث رومانسية فى طريقها إليك فلا تفوت فرصة إقامة علاقة ذات معنى فى حياتك.

الحوت على الصعيد الصحى :

اليوم صحتك فى حالة جيدة ويرجع ذلك أساساً لشعورك بأنك جيد من الناحية العاطفية، فتتمتع بالثقة بالنفس والاستقرار العاطفى والسعادة والقوى العلاجية التى تشفى الداخل والخارج، وبشكل عام إنه يوم عظيم لإنجاز شئ مهم على الأرجح لتحقيق النجاح والتقدير.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

تجنب التأخير فى أداء مهامك، كما أن الوقت هو الأفضل للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى الانضباط والتركيز على انجاز المهام الخاصة بك، وكذلك جرعة صحية من قوة الإرادة، فكنت بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب حيث التخطيط كثيراً وقد حدث.

حظك اليوم برج الدلو 12/11/2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى :

اليوم سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلالها دفعة واحدة، فأى تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك المربحة، فقد تلتقى بشخص من ماضيك الذى سيجلب لك هذا العرض أو قد يتم تقديمه من قبل شخص غريب تماماً، فهذا واحد من تلك الأوقات المهمة لاتخاذ القرار.

الدلو على الصعيد العاطفى :

قد تفعل أشياء من شأنها أن تزيد ثقتك فى علاقتك مع شريك الحياة فى الفترة الحالية، وهذا يعزز من العودة لصالح علاقتكما وقضاء وقتاً سعيداً معاً، فقد تحظى بأوقات سعيدة مع من تحب، فتستطيه تناول الطعام معاً فى الخارج، كما أن إدخال شريك حياتك لعائلتك يستغرق وقتاً طويلاً، فتذكر أن عليك السير بخطوات ثابتة للفوز فى تلك المهمة.

الدلو على الصعيد الصحى :

اليوم قد تستشير شخص ما قد يكون قرب لك أو غريب عنك تماماَ، للحصول على المشورة ذات الصلة بصحتك للحصول على صحة جيدة، ولذا سوف تستفيد بشكل ملحوظ إذا كنت ملتفت إلى هذه النصيحة، كما أن اليوم هو مثالى للاسترخاء والتخلص من التوتر المتراكم، ويجب أن تأخذ هذا الوقت لممارسة بعض التأملات التى تشتد الحاجة إليها لتحديث عقلك.

توقعات علماء الأبراج لك بالفترة القادمة:

كان لديك شعور لا يهدأ فلم تكن تشعر بالسعادة خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنك اليوم على أتم الاستعداد لاتخاذ خطوات أكثر جدية للعمل على حل المشكلةن فأنت تحتاج إلى معرفة وفهم من أين تكمن المشكلة، واليوم أنسب يوم للقيام بهذه العملية، كما أن اليوم أيضاً مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التى تم تجاهلها لفترة طويلة جداَ.

حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 12/11/2016

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصًا بعد أن شعر الحبيب بأنك على دراية بكل ما يزعجه، كما أن حرصك على مساعدته فى أزمته الأخيرة جعله يشعر بالاطمئنان كثيرًا اتجاه هذه العلاقة.

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل ليست جيدة، عليك أن تبحث عن فرصة جديدة للعمل، وتعمل على تطوير مهاراتك حتى تحصل على فرصة أفضل خلال الفترة المقبل.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة، بسبب اهمالك فى صحتك مؤخرا، ما عليك إلا أن تذهب للصالات الرياضية وتتناول الطعام الصحى قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على مستوى العمل والصحة وكذلك علاقتك الأسرية.

حظك اليوم برج الأسد السبت 12/11/2016

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

اليوم سيكون مناسب جدًا للقاء الحبيب، كما ستكون هناك بعض التغيرات التى ستحدث على مستوى العلاقة، حيث أنه من المفترض أن تشعر بأن الحبيب قد تغير كثيًرا عما كان عليه فى الماضى.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

علاقتك بالزملاء فى العمل غير مستقرة، عليك أن تقوم بعملك على أكمل وجه، وتنفذ ما هو مطلوب منك فقط، كما أنك ستحصل على مكافأة مالية خلال الفترة المقبلة.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، بسبب الجهد الزائد الذى تبذله فى العمل، كما أن هناك الكثير من الأمور التى تقوم بها بشكل خاطئ، مثل تناول الطعام غير الصحى، والذى يؤثر عليك سلباً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، فعلى مستوى العائلة ستحدث بعض التغيرات وسيحدث خلاف مع أحد أفراد العائلة.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12/11/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تحتاج للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار، وخاصة بعد ظهور الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية و هو ما يؤثر عليك بشكل سلبى .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للانتعاش من جديد و ذلك بعد تسرب الملل إليها ، لا تتردد فى أخذ خطوة إيجابية من أجل التجديد و الخروج من الروتين اليومى.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج لجرعة كبيرة من الاهتمام و خاصة بعد معاناتك المتكررة مع آلام القولون ، فالالتزام بنظام غذائى سليم هو أفضل طريقة خلال هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير، قاوم الرغبة فى لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك، توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل، على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التى لا تزال معروضة، بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.

حظك اليوم برج العذراء السبت 12/11/2016

على الصعيد المهنى..

تمسكك برأيك دائماً سيكون سبب فى حدوث خلاف مع مديرك فى العمل، ستتجاوز هذه الفترة ولكن عليك الصبر والتعامل مع الأزمة بهدوء، كما أن بعض النصائح التى يوصى بها الزملاء يجب أن تستمع إليها حتى تتجاوز كافة المشاكل مع المدير.

على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام أبدا، عليك أن تهتم به كثيرا وتجد طريقة للتواصل معه وحل كل الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية، ربما يكون اليوم ممتلئا ببعض التغيرات ولكن ستكون هناك نهاية سعيدة لليوم.

على الصعيد الصحى..

جلوسك فى العمل لساعات طويلة كان له مردود سىء عليك، ربما تصاب بآلام فى العمود الفقرى، وكذلك تشعر بآلام فى الركبتين عليك الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن حتى تتعافى سريعا مما أصابك.

توقعات علماء الفلك:

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى انتفع من هذا التناغم فى تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح فى الأوقات العصيبة التى تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

حظك اليوم برج الثور 12/11/2016

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

زملائك فى العمل يحملون لك مشاعر غير التى يظهرونها لك، فلا تثق فيهم كثيراً ولا تدخل فى مناقشات جانبية معهم بعيداً عن الشغل، ذلك سيتسبب فى الكثير من المشاكل مع مديرينك.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لا تخوض علاقات غير مفيدة وتضيع وقتك ومشاعرك ، تأنى فى اختيار شريك حياتك ولا تتعجل فى هذا الأمر حتى لا تندم مستقبلاً ، وفكر بعقلك ولا تترك الأمور كلها لقلبك فقط.

برج الثور على الصعيد الصحي:

تعانى من توتر وقلق شديدين يؤثرون على صحتك وقدرتك على العمل وحتى على التواصل مع الأخرين ، تحتاج إجازة يومين للاسترخاء والراحة ، ومن الأفضل لك ممارسة بعد الرياضات التى تمنحك السلام الداخلى كاليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تواجه مشكلة كبيرة منذ فترة وتبحث لها عن حل، اليوم ستتخلص منها ولكن عليك التعامل مع الأمر بذكاء ، وعدم ترك فرصة لعودة المشكلة مرة أخرى.

حظك اليوم برج الحمل 12/11/2016

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تواجه مشكلات فى عملك ومن زملائك تعيقك عن أدائك مهامك بشكل جيد ، وضغوطات العمل تزداد مما يؤثر على قدرتم على الأداء ، حاول التوصل الى حل سريع أو مناقشة الأمر مع مديرك.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

حالتك العاطفية غير مفهومة ، فشريك حياتك يعانى من مشكلات تؤثر على علاقتكما ، تحتاج الى لقاء قريب مع الحبيب وفتح كل الأزمات بينكما ومعالجتها بهدوء وتفاهم.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تعانى من ألام فى المعدة بسبب كثرة تناول الأطعمة والوجبات الجاهزة ، حاول الإقلاع عن تلك العادة السيئة وواظب على تناول العصائر الطبيعية والفواكه الطازجة والخضروات.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تلتقى اليوم صديق قديم بالصدفة، وكنت فى حاجة الى تجديد علاقاتك وصداقاتك، ولا مانع من استشارته فى مشاكلك العملية وأمور حياتك الخاصة.