أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتي على رأسها تقدم الاتحاد الغانى بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ومنتخب مصر من أجل تأكيد تخوفهم على المدير الفنى لمنتخب بلادهم إفرام جرانت بسبب جنسيته الإسرائيلية لدى وصوله للقاهرة.

مفاجأة.. غانا تشكو مصر رسمياً بسبب المدرب الإسرائيلى

تقدم الاتحاد الغانى بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ومنتخب مصر، يؤكد تخوفهم على المدير الفنى لمنتخب بلادهم إفرام جرانت بسبب جنسيته الإسرائيلية لدى وصوله للقاهرة، والمواجهة المرتقبة فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، رغم تأكيدات المدرب الإسرائيلى ومسئولى الاتحاد الغانى عدم تفكيرهم فى هذا الأمر.

أكد مصدر باتحاد الكرة أن الاتحاد الغانى بالفعل تقدم بشكوى رسمية بسبب تخوف المدير الفنى الإسرائيلى جرانت أفرام عند وصوله إلى مصر.