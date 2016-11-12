أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 11 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتي على رأسها تقدم الاتحاد الغانى بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ومنتخب مصر من أجل تأكيد تخوفهم على المدير الفنى لمنتخب بلادهم إفرام جرانت بسبب جنسيته الإسرائيلية لدى وصوله للقاهرة.
مفاجأة.. غانا تشكو مصر رسمياً بسبب المدرب الإسرائيلى
تقدم الاتحاد الغانى بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ومنتخب مصر، يؤكد تخوفهم على المدير الفنى لمنتخب بلادهم إفرام جرانت بسبب جنسيته الإسرائيلية لدى وصوله للقاهرة، والمواجهة المرتقبة فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، رغم تأكيدات المدرب الإسرائيلى ومسئولى الاتحاد الغانى عدم تفكيرهم فى هذا الأمر.
أكد مصدر باتحاد الكرة أن الاتحاد الغانى بالفعل تقدم بشكوى رسمية بسبب تخوف المدير الفنى الإسرائيلى جرانت أفرام عند وصوله إلى مصر.
اعتذر رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن عدم حضور مباراة مصر وغانا، المقرر لها السادسة مساء بعد غد الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
كان رئيس الوزارء قد طلب حضور المباراة من مسئولى اتحاد الكرة، ليتم تجهيز مكان له فى المقصورة الرئيسية قبل أن يعتذر عن عدم الحضور لانشغاله ببعض الأعمال.
تشهد المباراة تواجد أكثر من وزير وعدد من المحافظين ونواب مجلس الشعب فى المباراة.
8 وزراء فى مباراة مصر وغانا تعرف عليهم
أكد 8 وزراء حاليين على حضورهم لمباراة مصر وغانا، المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وهم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ونبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وأشرف العربى وزير التخطيط.
كما وجه ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الدعوة، لعدد من المحافظين لحضور مباراة مصر وغانا على رأسهم محافظ الشرقية خالد سعيد.
المريخ السودانى يعرض شراء إبراهيم حسن من الإسماعيلى
تلقى مسئولو نادى الإسماعيلى عرضا من نظرائهم في المريخ السودانى للحصول على خدمات إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوى طيب خلال الموسمين الأخيرين.
من جانبه، تحفظ مجلس إدارة الإسماعيلي على العرض السوداني نظرا لتمسكه باللاعب ورغبته في بناء فريق قوي في الموسم المقبل قادر على تحقيق طموحات الجماهير الصفراء والمنافسة على تحقيق الألقاب.
مفاجأة.. خطأ إدارة الإسماعيلى يسهل هروب بناهينى
فى مفاجأة من العيار الثقيل، علم "اليوم السابع" أن إدارة الإسماعيلى سهلت هروب الغانى بناهينى مهاجم الدراويش وساعدته على العودة لبلاده، بعدما تركت جواز السفر الخاص باللاعب معه دون استرداده منه، خوفا من تنفيذ مخطط الرحيل رغم قيام بناهينى بشكوى النادى فى الفيفا للمطالبة بفسخ عقده مع الإسماعيلى.
واستعد بناهينى للسفر إلى بلاده، حيث أعد حقائبه من أجل مغادرة البلاد حاليا، حيث قام اللاعب بغلق هاتفه المحمول خوفا من ملاحقة مسئولى الدراويش.
الأهلي يستفسر من منتخب الشباب عن سبب إهمال "غضروف" توفيق
أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، اتصالا هاتفيا بالمدير الإدارى لمنتخب الشباب عادل محفوظ، بسبب إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلى خلال تواجده ضمن صفوف منتخب الشباب خلال الأيام الماضية، وعدم تلقيه العناية الطبية اللازمة.
وكانت الساعات الماضية، قد شهدت أزمة بين الأهلى ومنتخب الشباب بعدما عاد أكرم توفيق للنادى عصر أمس، الخميس، وهو مُصاب دون أن يخضع لكشف طبى لمدة ثلاثة أيام ولم يحضر معه تقريراً طبياً بسبب عدم وجود طبيب فى المنتخب، لدرجة أن المنتخب قام بعرض أكرم على طبيب فريق مصر المقاصة، الذى كان يُقيم معسكراً فى مكان قريب من المنتخب وخضع اللاعب لفحص طبى وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب فى الغضروف.
الإسماعيلى يجس نبض غزال الأهلى لضمه فى الشتاء
يسعى مسئولو نادي الإسماعيلي لضم عمرو جمال مهاجم الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الدراويش.
وتحدث أحد المسئولين بالإسماعيلي اتصالا مع الغزال في الأمر بعد مواجهة الدراويش للمنتخب العسكري ،والتي نجح عمرو جمال في إحراز هدف خلالها وظهر بمستوى متميز خلال معسكر المنتخب العسكرى ،إلا أن اللاعب طلب إرسال عرض رسمي لإدارة الأهلي لإتمام الصفقة ،خاصة أن الإسماعيلي يحق له استعارة لاعب من الأهلي ضمن بنود صفقة مروان محسن الذي انتقل للقلعة الحمراء مطلع الموسم الجاري.
ويتواجد كريم عبد الرازق فى القاهرة لتحليل مباراة مصر وغانا، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
استقبل كريم عبد الرازق فى مران الزمالك إسماعيل يوسف مدير الكرة، وحمادة أنور المدير الإدارى وتبادلوا الأحاديث والذكريات.
ويتواجد فريق الزمالك فى معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز.
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشكل رسمى تعيين الدكتور مصطفى المنيرى رئيسا للجهاز الطبى بالقلعة البيضاء، بعدما قرر المجلس رحيل أيمن زين طبيب الفريق السابق وإعادة هيكلة الجهاز الطبى على خلفية التشخيص الخاطئ لإصابة مصطفى فتحى صانع الألعاب.
كما تقرر تعيين الدكتور وليد عبد الرحمن فى منصب طبيب الفريق الأول، وبالفعل تسلم مهام عمله بشكل رسمى خلال معسكر الزمالك المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل بالأسبوع التاسع للدورى.
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