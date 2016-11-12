عمرو جمال: مباراة غانا محتاجة "غل كروى"

كتب أحمد سمير

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي ، إن مباراة منتخب مصر القادمة أمام غانا في تصفيات كأس العالم ، والمقامة غدا الأحد ، تحتاج إلى تركيز شديد من كل لاعبي المنتخب ، وإزالة الضغوط وعدم التركيز في المباراة على أنها ثأرية على خلفية مباراة "كوماسي " الشهيرة ، والتي انتهت لمصلحة غانا بنتيجة 6/1.

و أضاف جمال خلال تصريحه لقناة : "أون سبورت " ، أن المباراة تحتاج " غل كروي " ، مشددا على أن أى 11 لاعبا سيمثلون منتخب مصر في هذه المباراة قادرون علي صناعة الفرق .

يذكر أن عمرو جمال بعيد عن صفوف المنتخب منذ فترة لعدم المشاركة مع ناديه الأهلي بشكل منتظم .