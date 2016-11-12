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عمرو جمال: مباراة غانا محتاجة "غل كروى"

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عمرو جمال: مباراة غانا محتاجة "غل كروى" عمرو جمال: مباراة غانا محتاجة "غل كروى"

>كتب أحمد سمير

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي ، إن مباراة منتخب القادمة أمام غانا في تصفيات كأس العالم ، والمقامة غدا الأحد ، تحتاج إلى تركيز شديد من كل لاعبي ، وإزالة الضغوط وعدم التركيز في المباراة على أنها ثأرية على خلفية مباراة "كوماسي " الشهيرة ، والتي انتهت لمصلحة غانا بنتيجة 6/1.

و أضاف جمال خلال تصريحه لقناة : "أون سبورت " ، أن المباراة تحتاج " غل كروي " ، مشددا على أن أى 11 لاعبا سيمثلون منتخب مصر في هذه المباراة قادرون علي صناعة الفرق .

يذكر أن عمرو جمال بعيد عن صفوف المنتخب منذ فترة لعدم المشاركة مع ناديه الأهلي بشكل منتظم .


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