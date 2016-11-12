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مدرب غانا: مصر بلد عظيم.. والرياضة تقرب الجميع عكس السياسة

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مدرب غانا: مصر بلد عظيم.. والرياضة تقرب الجميع عكس السياسة مدرب غانا: مصر بلد عظيم.. والرياضة تقرب الجميع عكس السياسة

>كتب أحمد طارق

 

أكَّد المدرب الإسرائيلى، أفرام جرانت، المدير الفنى للمنتخب الغانى، أنه ليس مهتمًا بالمجال السياسى، وأنه شخصية رياضية، وسعيد بذلك، نظراً لأن الرياضة تقرب الجميع ببعضهم، عكس السياسة التى فرَّقتهم.

 

وقال جرانت، فى حوار حصرى لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة النهار : "المصريون الذين أعرفهم يوجد العديد منهم فى الفندق الذى أقيم به، ولدى علاقة جيدة معهم، وأيضاً عندما أتيت من لندن وجدت بعض المصريين على الطائرة وأخذنا صورًا سوياً وأيضاً طاقم الطائرة المصرى فالجميع يعرفنى".

 

وأضاف مدرب غانا: " أنا لست مهتماً بتلك الأمور.. أنا أهتم فقط بكرة القدم، فكرة القدم تعمل على التقارب بين الناس، وعلى مدار الفرق التى دربتها كان هناك لاعبون عرب ومصريون ولاعبون من كل البلدان.. ويوجد بيننا العديد من العلاقات الجيدة والعديد من الأصدقاء جاءوا ليشاهدوا مباراة وغانا".

 

وتابع أفرام جرانت: "أنا لست رجلا سياسيا ولست مهتما بالسياسة وأعتقد أن مصر بلد عظيمة والذين أعرفهم رائعين ونحن أصدقاء جيدين.. السياسة ليست لى.. أنا سعيد لأننى رياضى لأن الرياضة توحد الناس، ولا تفرقهم".

 

وأردف جرانت: "أتيت لأفريقيا من أجل تحدى جديد فتحدثت مع نفسى عن ما هى إمكانية تدريب الكثير من اللاعبين الأفارقة الذين أراهم جيدين وموهوبين ويوجد منهم 15 لاعبًا من أصول أفريقية محترفين فى إنجلترا ودول شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب.. أنا أرى أن جميع اللاعبين موهوبين، لكنى سأخبرك شيئاً.. الموهبة وحدها ليست كافية فى الاعتماد عليها وقت طويل".


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مصر 365

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